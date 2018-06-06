ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков: фото

В главном управлении Государственной фискальной службы в Житомирской области прошли обыски. Об этом можно судить, исходя из фотографии с "ковром" из гривневых банкнот, которую с недвусмысленным комментарием выложил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - лаконично сообщил он.
Никаких подробностей или фамилий Луценко не сообщил.
LIGA.net пытается узнать подробности обысков.
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Здание управления ГФС в области находится в Житомире по улице Тютюнника, 7.