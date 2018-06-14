ГПУ: Расследование в отношении Охендовского пока не возобновили

Михаил Охендовский

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Задержка объясняется необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества

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Досудебное расследование в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского , подозреваемого в получении взяток, пока все еще приостановлено. Об этом ГПУ заявила 14 июня во ответа на запрос Радио Свобода о состоянии расследования по уголовным производствах по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Детективы НАБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве, в котором 13 июня 2016 о подозрении в получении неправомерной выгоды (взяток) сообщено председателю Центральной избирательной комиссии О. В настоящее время указанное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 статьи 280 УПК Украины (из-за необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества - ред.)", - говорится в ответе ГПУ.

28 мая глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что дело против Охендовского не закрыто, а приостановлено до получения всех необходимых документов.