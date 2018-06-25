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25.06.2018, 17:55

ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко

ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко - Фото
Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным ведомства, этот человек уже проходил в рамках производства по хищению госсобственности, но был освобожден из-за истечения срока давности

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Генпрокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Укринформ.

"... мы ведем расследование сообщников Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. Буквально 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сказал он.

По словам чиновника, ранее этот человек уже проходила в рамках уголовного производства по хищению государственной собственности в особо крупных размерах, однако, была освобождена от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку истек срок давности.

По данным Укринформа, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю главы правления ГАК Хлеб Украины Андрею Миханиву.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, генпрокуратура ожидает завершения в США судебного процесса над Лазаренко до 2018 года. США обещают передать Украине большую часть конфискованных средств бывшего премьера.

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По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины.

В 2008 году вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.

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Теги: евгений енин, Павел Лазаренко, гпу, генпрокуратура
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