ГПУ сообщила скандальному судье Емельянову о новом подозрении

Артур Емельянов (фото - скриншот видео)

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Будучи главой двух хозсудов Киева, Артур Емельянов создал механизм контролируемого распределения исков на заранее определенного судью, считают в ГПУ

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Генпрокуратура сообщила экс-замглавы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову о новом подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК), вмешательстве в работу судебных органов (ч. 2 ст. 376 УК) и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, Емельянов, будучи судьей хозсуда Донецкой области, незаконно обязал местные власти заключить с предприятием договор аренды земельного участка сроком на 49 лет.

Также подозреваемый, работая в 2011-2014 годах главой двух хозсудов Киева, якобы внедрил механизм контролируемого распределения исковых заявлений на заранее определенного им судью или коллегию судей. В результате этого более 8 тысяч исков в столичном хозсуде распределялись с грубым нарушением закона, из них в более чем тысяче случаев распределение происходило с участием одного судьи, утверждают в ГПУ.

Одно из таких дел – иск Минобороны РФ к правительству Украины, по результатам рассмотрения которого в 2013-м суд незаконно и безосновательно обязал Кабмин выплатить России более 3 млрд грн.

Артур Емельянов фигурирует в деле о незаконном вмешательстве в деятельность судов. 13 апреля 2017 года Высший совет правосудия отказался продлить срок отстранения Емельянова от должности судьи Высшего хозсуда, о чем ходатайствовала ГПУ.