Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 15:39

ГПУ сообщила скандальному судье Емельянову о новом подозрении

ГПУ сообщила скандальному судье Емельянову о новом подозрении - Фото
Артур Емельянов (фото - скриншот видео)

Будучи главой двух хозсудов Киева, Артур Емельянов создал механизм контролируемого распределения исков на заранее определенного судью, считают в ГПУ

Реклама
Реклама

Генпрокуратура сообщила экс-замглавы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову о новом подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК), вмешательстве в работу судебных органов (ч. 2 ст. 376 УК) и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, Емельянов, будучи судьей хозсуда Донецкой области, незаконно обязал местные власти заключить с предприятием договор аренды земельного участка сроком на 49 лет.

Также подозреваемый, работая в 2011-2014 годах главой двух хозсудов Киева, якобы внедрил механизм контролируемого распределения исковых заявлений на заранее определенного им судью или коллегию судей. В результате этого более 8 тысяч исков в столичном хозсуде распределялись с грубым нарушением закона, из них в более чем тысяче случаев распределение происходило с участием одного судьи, утверждают в ГПУ.

Одно из таких дел – иск Минобороны РФ к правительству Украины, по результатам рассмотрения которого в 2013-м суд незаконно и безосновательно обязал Кабмин выплатить России более 3 млрд грн.

Артур Емельянов фигурирует в деле о незаконном вмешательстве в деятельность судов13 апреля 2017 года Высший совет правосудия отказался продлить срок отстранения Емельянова от должности судьи Высшего хозсуда, о чем ходатайствовала ГПУ.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 08.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: судья, борьба с коррупцией, артур емельянов, коррупция в судах, хозяйственный суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада выбрала аудитора НАБУ
Политика Рада выбрала аудитора НАБУ
Кто и как проголосовал за законопроект об антикорсуде: список
Политика Кто и как проголосовал за законопроект об антикорсуде: список
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 