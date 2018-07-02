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02.07.2018, 15:58

ГПУ составила подозрения депутатам Думы из "банды Жириновского"

ГПУ составила подозрения депутатам Думы из "банды Жириновского" - Фото
Владимир Жириновский (фото - сайт боевиков ЛНР)

По всей видимости, речь идет о самом лидере прокремлевской партии ЛДПР и еще одном из депутатов этой политсилы России

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Генпрокуратура составила подозрения в финансировании терроризма по двум депутатам нынешней нелегитимной Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Как пишут правоохранители, будучи в марте-июне 2014 года в Москве, два российских парламентария "в составе организованной Владимиром Жириновским преступной группы из отдельных депутатов Госдумы и членов Либерально-демократической партии России" публично и при участии боевиков из Донбасса призывали россиян собирать средства на террористические организации ДНР/ЛНР. Также они открывали по России пункты сбора средств и размещали соответствующие объявления на сайтах партий.

Эти депутаты заключили соглашение по матобеспечению боевиков и выделили им помещения в Москве "для представительской деятельности". Тогда об этом объявил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

За счет собранных средств депутаты под руководством Жириновского и по просьбе ныне уничтоженного полевого командира Михаила Толстых (по кличке Гиви) в 2014-2017 годах передали гибридной армии РФ в Донбассе 6 бронеавтомобилей и внедорожников. Часть этого автопарка использовалась при терактах против ВСУ и правоохранителей Украины - также на территории Донецкого аэропорта.

27 июня 2018 года ГПУ составила сообщения о подозрении этим депутатам Госдумы по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма). После возможного заочного осуждения им грозит в Украине до 12 лет тюрьмы.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: война в донбассе, терроризм, владимир жириновский, лдпр, михаил дегтярев
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