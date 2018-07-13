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13.07.2018, 10:56

Грановский несколько раз приезжал обсудить Антикорсуд - Сытник

Грановский несколько раз приезжал обсудить Антикорсуд - Сытник - Фото
Александр Грановский (фото - Facebook)

По словам директора НАБУ, депутат Грановский "захотел поговорить" по поводу Антикоррупционного суда и приезжал несколько раз

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Народный депутат фракции БПП Александр Грановский несколько раз приезжал на встречи к директору НАБУ Артему Сытнику. Об этом рассказал Сытник в интервью Украинской правде.

"Он приезжал несколько раз. Мы поговорили об Антикоррупционном суде. Я сейчас не готов сказать, сколько встреч я провел в дискуссиях об Антикоррупционном суде", - сказал Сытник. 

По его словам, "человек приехал, захотел поговорить на эту тему".

На вопрос, в качестве кого приезжал Грановский, Сытник сказал, что он воспринимал его как народного депутата, а не как "переговорщик от администрации президента": "Возможно, он себя по-другому позиционировал". 

СМИ называют Грановского одним из ближайших соратников президента Петра Порошенко, а также "куратором" прокуратуры и судебной системы от Банковой.

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Теги: артем сытник, александр грановский
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