Гриценко в России хотят судить: "призывал взрывать поезда"

Анатолий Гриценко (фото - LIGA.net)

commenthover

Украинскому политику, заверили в Следственном комитете РФ, "заочно предъявили обвинение"

Реклама

Реклама

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко в Следственном комитете РФ обвинили в призывах к подрыву на территории России железнодорожных поездов и открыли по этому поводу уголовное дело. Соответствующая запись появилась сегодня, 25 июля, на сайте этого ведомства страны-оккупанта.

Выяснилось, что следовали в РФ смотрели 16 июля 2014 года онлайн-конференцию на канале 1+1, где Гриценко "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ".

Против экс-министра обороны Украины открыто дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ему "заочно предъявлено обвинение".

Это не первый случай, когда СК РФ обвиняет Гриценко по такой статье. В декабре 2017 года там заявили, что 2 июля 2017-го политик на канале 112 Украина "призывал" к тому же.

Читайте также: Откуда рейтинг. Интервью с Анатолием Гриценко

СК РФ неоднократно отметился за годы войны России против Украины не только антиукраинскими заявлениями, но открытием дел против военно-политического руководства Украины и рядовых бойцов ВСУ. Более того, по версии ведомства, экс-премьер Арсений Яценюк воевал в Чечне в 1994 году.