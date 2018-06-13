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13.06.2018, 14:02

Гройсман: Правоохранители готовят провокации против Кабмина

Гройсман: Правоохранители готовят провокации против Кабмина - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению премьера, такая деятельность наносит государству ущерб на десятки миллиардов

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Причастные к крышеванию контрабанды и нелегального бизнеса сотрудники правоохранительных органов готовят провокации против премьера и правительства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

"Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам носят погоны и являются работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции, и мою непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства. Но подчеркиваю, что вы все должны служить государству", - сказал Гройсман.

По мнению премьера, акая деятельность правоохранителей наносит государству ущерб на десятки миллиардов.

"Буду обращаться в парламент, чтобы принять изменения в закон о "маски-шоу стоп" максимально быстро", - сказал глава правительства.

7 декабря 2017 года вступил в силу закон о защите бизнеса от правоохранителей. Данным законом внесены изменения в Уголовный кодекс в части процедуры и фиксации проведения обысков. Этот документ также более известен как закон «маски-шоу стоп».

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Теги: владимир гройсман
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