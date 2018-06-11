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11.06.2018, 10:16

Холодницкий спрогнозировал дату начала работы Антикорсуда

Холодницкий спрогнозировал дату начала работы Антикорсуда - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/ Ліга.net)

По оценке главы САП Назара Холодницкого, полгода нужно на то, чтобы набрать судей и организовать весь процесс работы суда

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Антикоррупционный суд начнет работу не раньше, чем через полгода, при оптимальных условиях. Об этом сказал глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала 112. 

Столько должен занять отбор судей и бытовая организация процесса. То есть первые дела суд начнет рассматривать не раньше конца 2018 года, считает глава САП.

Холодницкий отметил, что в разных судах уже больше ста "коррупционных" дел и дальше их должно быть только больше. 

Как ранее оценил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, антикоррупционный суд можно создать до конца 2018 года, а первые дела он будет рассматривать уже в первой половине 2019. 

7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.  

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Теги: антикоррупционный суд, назар холодницкий, начало работы
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