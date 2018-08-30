Холодницкий: Дело против сына Авакова и Чеботаря закрыто законно

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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"Пусть суд ставит точку", - заявил глава САП о нашумевшем закрытии производства по "рюкзакам Авакова"

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Постановление прокурора САП о закрытии резонансного дела о "рюкзаках (Александра) Авакова" против сына главы МВД и экс-замминистра того же ведомства Сергея Чеботаря — законное. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет Укринформ.

"Принято решение. Постановление прокурора признано законным. Насколько я знаю, обратились в суд заявители, пусть суд ставит точку", - сказал он.

Глава САП добавил, что не станет "влиять на независимость прокурора никоим образом".

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31 октября 2017 года НАБУ провело обыски по делу о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для Нацгвардии: речь шла о растрате 14 млн грн при закупке. Были задержаны сын главы МВД Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже задержали третьего.

НАБУ и САП рапортовали о завершении расследование 5 апреля 2018 года, а в июне глава НАБУ Артем Сытник заявил, что органы якобы давили на одного из экспертов по делу и открыли против него уголовное производство.

12 июля дело в САП закрыл прокурор Василий Кричун - вину фигурантов сочли якобы не доказанной ("нет прямых достаточных доказательств"). В НАБУ говорят, что причина закрытия для них "загадка", бюро обжаловало постановление и рассказало, в чем манипуляции.

При этом третий фигурант дела ранее брал вину на себя.