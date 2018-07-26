Холодницкий: Ругался матом, но закон не нарушал

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава САП отметил, что готов нести ответственность за свои "нелитературные высказывания"

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал в своих действиях нарушение этики, но отрицает нарушение закона. Об этом он заявил на заседании квалификационной комиссии прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий отметил, что когда рабочие вопросы возникают после 22:00-23:00 "бывают эмоции и слова употребляются не всегда литературные".

Он заявил, что готов нести ответственность за свои "нелитературные высказывания".

В то же время, по его словам, все его указания по делу о попытке подкупа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, по предприятию, связанному с депутатом Георгием Логвинским, по подозрению в коррупции мера Одессы Геннадия Труханова были законными.

19 июля 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что возражает против вывода квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), в котором рекомендуется ограничиться в отношении главы САП выговором, и настаивает на его увольнении.

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