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27.07.2018, 19:16

Холодницкий ушел в отпуск до конца лета

Холодницкий ушел в отпуск до конца лета - Фото
Назар Холодницкий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Отпуск главы САП продлится до 13 сентября

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на самого Холодницкого.

Отпуск главы САП продлится до 13 сентября.

Вчера Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не стала увольнять Холодницкого по жалобам генпрокурора и директора НАБУ, основанным на материалах негласного прослушивания его рабочего кабинета.

Сам глава САП на заседании КДКП признал в своих действиях нарушение этики, но отверг нарушения закона.

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Теги: назар холодницкий, сап, отпуск, кдкп
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