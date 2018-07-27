Холодницкий ушел в отпуск до конца лета

Назар Холодницкий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Отпуск главы САП продлится до 13 сентября

Реклама

Реклама

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на самого Холодницкого.

Отпуск главы САП продлится до 13 сентября.

Вчера Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не стала увольнять Холодницкого по жалобам генпрокурора и директора НАБУ, основанным на материалах негласного прослушивания его рабочего кабинета.

Сам глава САП на заседании КДКП признал в своих действиях нарушение этики, но отверг нарушения закона.

Читайте также: Виновен, но не наказан. Почему не уволили Холодницкого