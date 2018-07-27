Холодницкий ушел в отпуск до конца лета

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на самого Холодницкого.
Отпуск главы САП продлится до 13 сентября.
Вчера Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не стала увольнять Холодницкого по жалобам генпрокурора и директора НАБУ, основанным на материалах негласного прослушивания его рабочего кабинета.
Сам глава САП на заседании КДКП признал в своих действиях нарушение этики, но отверг нарушения закона.
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