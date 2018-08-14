Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняют восемь человек. Эту информацию Украинской правде подтвердил Холодницкий.
"Меня охраняют восемь человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", - сказал он.
По его словам, что он не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".
Холодницкий обратился с письмом о предоставлении охраны в ГПУ, которая перенаправила его в Управление госохраны.
Спикер ГПУ Андрей Лысенко не стал комментировать факт получения соответствующего письма о предоставлении охраны Холодницкому. "Такой информации у меня нет", - сказал Лысенко в комментарии LIGA.net.
Холодницкий уточнил, что госохрану ему предоставили в ноябре 2016 года.
14 августа 2018 года сообщалось, что Холодницкий получил государственную охрану от президента, его охраняют уже второй год.