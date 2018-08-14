Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Охрану главе САП предоставили в ноябре 2016 года после поджога его двери в дом

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Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняют восемь человек. Эту информацию Украинской правде подтвердил Холодницкий.

"Меня охраняют восемь человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", - сказал он.

По его словам, что он не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

Холодницкий обратился с письмом о предоставлении охраны в ГПУ, которая перенаправила его в Управление госохраны.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко не стал комментировать факт получения соответствующего письма о предоставлении охраны Холодницкому. "Такой информации у меня нет", - сказал Лысенко в комментарии LIGA.net.

Холодницкий уточнил, что госохрану ему предоставили в ноябре 2016 года.

14 августа 2018 года сообщалось, что Холодницкий получил государственную охрану от президента, его охраняют уже второй год.