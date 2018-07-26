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Боты:
26.07.2018, 13:24

Холодницкому хотят сделать выговор, НАБУ настаивает на увольнении

Холодницкому хотят сделать выговор, НАБУ настаивает на увольнении - Фото
Назар Холодницкий и Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Артем Сытник заявил, что если главу САП не уволить, а "оставить все как есть", работа бюро якобы будет невозможна

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия предлагает ограничиться выговором для руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, однако директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник настаивает на его увольнении. Об этом из зала заседания КДК сообщил корреспондент LIGA.net.

Докладчик на заседании Александр Ковальчук сообщил, что в действиях Холодницкого "установлены нарушения", например, разглашение материалов следствия.

При этом, по его словам, рекомендовать уволить Холодницкого с должности комиссия не может. В своем заключении он предложил ограничиться выговором.

В свою очередь Сытник отметил, что речь идет о процессуальных нарушениях, а не административных. Он заявил, что НАБУ просит уволить Холодницкого не с административной должности руководителя, а с должности прокурора.

"Если оставить все как есть, дальнейшая работа (НАБУ, - ред.) будет невозможна", - сказал он.

Читайте также: А кто слушал - молодец. Как будут делить кресло Холодницкого

В жалобе Сытника на Холодницкого изложены пять крупных эпизодов. Жалоба в КДК прокуроров при ГПУ занимает 18 страниц и подробно расписывает проступки, в которых он подозревается - на основе прослушки в его кабинете.

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта он сообщил, что попросил КДКП уволить главу САП с должности. Позже Холодницкий попросил, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

Сытник настаивает на увольнении Холодницкого.

Читайте мнение: Как уволить Холодницкого: строго по закону

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Теги: коррупция, назар холодницкий, набу, артем сытник, сап, взыскание
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