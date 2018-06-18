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18.06.2018, 10:24

"Хорошие новости": Климкин рассказал детали встречи в Берлине

"Хорошие новости": Климкин рассказал детали встречи в Берлине - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нужна стратегия и вся логика последовательности миротворческой операции в Донбассе, подчеркнул министр иностранных дел

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Глава МИД Павел Климкин заявил, что на встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки (Украины, России, Германии и Франции, - ред.)  в Берлине, которая проходила 11 июня, удалось продвинуться в вопросе введения миротворцев в Донбасс. Об этом он заявил в интервью 5 каналу, подводя итоги встречи нормандской четверки.

"Мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев…Мы договорились, что наши команды встречаются, политические директора, и все-таки проговаривают, что возможно. Сейчас идея такая. Это будет постепенно, т.е. мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но  я четко сказал, что нужна стратегия и вся логика последовательности миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем", - подчеркнул Климкин.

По его словам, логика России в украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным "свой протекторат".

"Наша логика – в начале безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должна быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Конечно, французы это поддерживают", - отметил Климкин.

По его словам, Россия это видит, как просто вырванную из контекста легитимизацию. "И это российская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла", - уточнил Климкин.

12 июня Климкин сообщил "хорошие новости" со встречи нормандской четверки.

 

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Теги: миротворцы в Донбассе, павел климкин, нормандская четверка
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