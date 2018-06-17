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17.06.2018, 07:30

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане - Фото
Фото: Getty Images

Исламское государство заявило, что вчерашний теракт в Афганистане был направлен против "собрания афганских сил"

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Террористическая группировка Исламское государство (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Нангархар, в результате которого погибло по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на ресурсы ИГ.

Боевики заявили, что их целью было "собрание афганских сил".

Власти провинции подтвердили, что бомба была заложена в автомобиль.

Вчера в Нангархаре во время празднования начала перемирия, которое происходило с участием представителей силовых органов Афганистана и членов группировки Талибан, прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек.

9 июня афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

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Теги: взрыв, афганистан, иг, теракт
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