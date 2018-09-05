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05.09.2018, 15:43

И.о. главы Госгеонедр сообщили о подозрении во взятке

И.о. главы Госгеонедр сообщили о подозрении во взятке - Фото

По версии прокуратуры, чиновник требовал и получил $3 тыс за содействие в оформлении документов на добычу торфа

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Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины в получении взятки в сумме $3000. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Речь идет о ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

3 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура Киевской области и сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили на получении взятки и.о. главы Госгеонедр.

По словам генпрокурора, чиновник требовал и получил $3 тыс за содействие в оформлении документов на добычу торфа.

25 июля 2017 года временно исполняющим обязанности председателя Госгеонедр был назначен Олег Кирилюк.

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Теги: госгеонедр, взятка, подозрение, руководитель, торф
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