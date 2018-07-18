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18.07.2018, 11:53

Карикатурист высмеял Трампа за встречу в Хельсинки: иллюстрация

Карикатурист высмеял Трампа за встречу в Хельсинки: иллюстрация - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Сергей Елкин провел аналогию между несдержанностью американского лидера Дональда Трампа в соцсетях с его переговорами с главой РФ Владимиром Путиным

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Известный карикатурист Сергей Елкин создал новую работу, посвященную саммиту американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Карикатуру он выложил в своем Facebook.

Елкин изобразил Трампа, на которого кричит раздраженный логотип соцсети Twitter.

"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу", - написано на карикатуре.

Вероятно, таким образом карикатурист сравнил критику несдержанности президента США в соцсетях с волной негативных отзывов о его переговорах с российским президентом.

Известно, что американский лидер часто использует Twiiter как площадку для своих заявлений и комментариев. В Калифорнии даже открыли библиотеку твитов Трампа.

Смотрите также: "Кто тут хороший мальчик?". Соцсети высмеяли саммит Трампа-Путина 

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

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