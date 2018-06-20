Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 23:42

Жебривский: Кабмин утвердил главой Донецкой ОВГА генерала СБУ

Жебривский: Кабмин утвердил главой Донецкой ОВГА генерала СБУ - Фото
Жебривский Павел Фото: пресс-служба

Кандидатуру Александра Куця в ближайшее время рассмотрит президент

Реклама
Реклама

Кабмин утвердил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Александра Куця. Об этом сообщил 5 каналу бывший глава Донецкой ОВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский.

"Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ. И тогда будет представлять в Донецкой области", - сказал Жебровский.

Ранее некоторые СМИ называли среди вероятных кандидатов на пост губернатора Донецкой области замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

13 июня президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

19 июня Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 20.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: павел жебривский, александр куць, донецкая вга
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Жебривский: Раненая при обстреле боевиками Троицкого женщина жива
Происшествия Жебривский: Раненая при обстреле боевиками Троицкого женщина жива
Обстрел боевиками Троицкого: жертв стало больше (исправлено)
Происшествия Обстрел боевиками Троицкого: жертв стало больше (исправлено)
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 