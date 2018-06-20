Жебривский: Кабмин утвердил главой Донецкой ОВГА генерала СБУ

Жебривский Павел Фото: пресс-служба

commenthover

Кандидатуру Александра Куця в ближайшее время рассмотрит президент

Реклама

Реклама

Кабмин утвердил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Александра Куця. Об этом сообщил 5 каналу бывший глава Донецкой ОВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский.

"Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ. И тогда будет представлять в Донецкой области", - сказал Жебровский.

Ранее некоторые СМИ называли среди вероятных кандидатов на пост губернатора Донецкой области замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

13 июня президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

19 июня Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.