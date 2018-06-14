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14.06.2018, 13:03

Жебривский: Никто не готовил отставку, укусы сявок не интересуют

Жебривский: Никто не готовил отставку, укусы сявок не интересуют - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший губернатор предложил президенту двух кандидатов на пост главы Донецкой ОВГА

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Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что никто не готовил его отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Краматорске.

"Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня", - сказал Жебривский.

По его словам, сегодня вечером в 20:30 пройдет встреча с президентом, и тогда станет известно, какую должность в дальнейшем он займет, уточнив, что остается "в команде президента".

Относительно своего преемника Жебривский сказал, что он предоставил свои предложения Порошенко и назвал две возможные кандидатуры.

 "Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион", - сказал Жебривский.

Он подчеркнул, что нормально относится к проведению аудита работы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"Я всегда за каждый аудит…,чтобы не было домыслов. Укусы сявок меня не интересуют. А нормальные люди, которые хотят проведения аудита, – безусловно (интересуют, - ред.)", – подчеркнул Жебривский.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

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Жебривский был назначен на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015-го, до этого он полгода руководил антикоррупционным управлением Генпрокуратуры.

Некоторые СМИ называют среди вероятных кандидатов на пост губернатора Донецкой области замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

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Теги: петр порошенко, отставка, павел жебривский
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