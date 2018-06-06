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06.06.2018, 09:07

"Жестокость Кремля": в Канаде показали фотовыставку о Донбассе

"Жестокость Кремля": в Канаде показали фотовыставку о Донбассе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На выставке показаны изображения детей из прифронтовых районов Донбасса

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В столице Канады состоялась выставка фотографий, посвященных событиям современной Украины «Дети войны». Об этом сообщает Укринформ.

Соорганизаторами мероприятия выступили оттавский отдел Украинского национального фонда и Институт публичной дипломатии.

По словам депутата от правящей Либеральной партии Бориса Вжесневського, подобные выставки, которые показывают последствия российской агрессии, очень нужны Западу для лучшего осознания жестокости Кремля.

На выставке есть изображения детей из прифронтовых районов. Ее посетили члены дипломатической и правительственной сообщества Оттавы, парламентарии, а также представители украинской общины Канады.

После Оттавы, фотографии отправится в США, где также запланированы несколько выставок.

14 марта 2018 года правительства Канады и Щвеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

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Теги: оттава, фотовытавка, дети войны
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