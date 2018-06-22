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22.06.2018, 22:44

Жизнь Балуха под угрозой: Денисова требует срочного доступа

Жизнь Балуха под угрозой: Денисова требует срочного доступа - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Омбудсмен просит Красный Крест навестить украинского политзаключенного и оказать ему медпомощь

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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потребовала срочно предоставить ей разрешение посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 96-й день. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Денисова обратилась в МК Красного Креста, отделение которого расположено в Крыму, и призвала его сотрудников посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Омбудсмен напомнила, что Балух голодает уже 96-й день и его жизнь находится под угрозой.

22 июня Балух из-за провокаций руководства СИЗО ужесточил режим голодовки - он полностью отказался от еды и теперь будет принимать только воду.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов. Он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день.

Оккупанты незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. Также на него завели дело за якобы избиение начальника изолятора временного содержания. Балух факт избиения отрицает, заявляя, что начальник ИВС сам напал на него.

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Теги: Владимир Балух, Людмила Денисова, политзаключенные
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