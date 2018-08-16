"Жизнь Сенцова под неминуемой угрозой": в ООН сделали заявление

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

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Спецдокладчики ООН потребовали от российских властей безоговорочно и немедленно овободить украинского политзаключенного

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В ООН призывают Россию немедленно и безо всяких условий освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Под заявлением подписались трое спецдокладчиков ООН.

Они обеспокоены физическим и психологическим состоянием украинца и призвали российские власти убедиться, что у Сенцова есть необходимая медицинская помощь.

"Жизнь Сенцова под неминуемой угрозой. Мы требуем власти России безоговорочно освободить его в срочном порядке", - говорится в заявлении ООН.

Вчера, 15 августа, комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании Сенцова.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.