"Жизнь в опасности": в ООН призвали РФ освободить Сенцова

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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ООН призвала власти России обеспечить украинскому режиссеру доступ к надлежащей медицинской помощи

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Эксперты ООН призвали российских властей немедленно и без каких-либо условий освободить украинского политизаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков.

"Жизнь Сенцова – в неминуемой опасности. Его голодовка стала следствием судебного разбирательства и приговора, которые не соответствуют международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти в срочном порядке и без каких-либо условий освободить его", - подчеркивается в заявлении.

ООН призвала власти России обеспечить Сенцову доступ к надлежащей медицинской помощи и оказывать ее только с согласия осужденного.

С таким заявлением выступили специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений Дэвид Кэй, специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст и специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламар.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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