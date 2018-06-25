Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 23:09

Журналист Дмитрий Гнап уходит из профессии, чтобы стать политиком

Журналист Дмитрий Гнап уходит из профессии, чтобы стать политиком - Фото
Дмитрий Гнап (фото - скриншот видео)

Журналист-расследователь сказал, что примет участие в парламентских выборах

Реклама
Реклама

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что завершает карьеру журналиста и займется политикой. Об этом сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Гнап сказал, что примет участие в парламентских выборах.

"Относительно президентских: я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы все поддержим. Лично я готов принять участие в этих президентских праймериз. Хотя эта идея представляется мне совершенно безумной. Но только безумные идеи по-настоящему меняют мир", - заявил журналист.

Гнап отметил, что больше не будет заниматься журналистской деятельностью.

"Я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют", - сказал он он.

Гнап добавил, что бывшие журналисты, которые ранее ушли в политику, остаются в меньшинстве.

В 2015 году журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко решили оставить профессиональную деятельность и пошли в политику. Они избирались депутатами в парламент от партии "Блок Петра Порошенко".

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 25.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий гнап
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Марокко-Испания 2:2: вторая за день сенсация на ЧМ-2018
Спорт Марокко-Испания 2:2: вторая за день сенсация на ЧМ-2018
Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018
Спорт Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 