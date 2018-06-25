Журналист Дмитрий Гнап уходит из профессии, чтобы стать политиком

Дмитрий Гнап (фото - скриншот видео)

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Журналист-расследователь сказал, что примет участие в парламентских выборах

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Журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что завершает карьеру журналиста и займется политикой. Об этом сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Гнап сказал, что примет участие в парламентских выборах.

"Относительно президентских: я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы все поддержим. Лично я готов принять участие в этих президентских праймериз. Хотя эта идея представляется мне совершенно безумной. Но только безумные идеи по-настоящему меняют мир", - заявил журналист.

Гнап отметил, что больше не будет заниматься журналистской деятельностью.

"Я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют", - сказал он он.

Гнап добавил, что бывшие журналисты, которые ранее ушли в политику, остаются в меньшинстве.

В 2015 году журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко решили оставить профессиональную деятельность и пошли в политику. Они избирались депутатами в парламент от партии "Блок Петра Порошенко".