Журналисты Италии обвиняют Украину в убийстве коллеги: подали иск

Андреа Роккелли (фото - en.wps.ru)

commenthover

Ряд журналистских ассоциаций Италии подали гражданский иск против Украины из-за гибели фотографа Андреа Роккелли в Донбассе

Реклама

Реклама

Организации итальянских журналистов подали гражданский иск против Украины в связи с гибелью в Донбассе четыре года назад их коллеги Андреа Роккелли. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иск выдвинули на имя посла Украины в Италии Евгения Перелыгина. Его суть пока не известна.

Адвокаты журналистских ассоциаций представили иск сегодня, 6 июля, в суде присяжных города Павии около Милана в ходе первого судебного заседания против украинского солдата Виталия Маркива.

Следующее заседание будет 14 сентября и до этого времени дипломаты и адвокат Маркива должны согласовать план действий украинской стороны.

Бойца Нацгвардии Виталия Маркива обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Украинец отвергает все обвинения и свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. А его защитник Раффаэле делла Валле называет обвинения безосновательными, а следствие - предвзятым.