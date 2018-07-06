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06.07.2018, 15:55

Журналисты Италии обвиняют Украину в убийстве коллеги: подали иск

Журналисты Италии обвиняют Украину в убийстве коллеги: подали иск - Фото
Андреа Роккелли (фото - en.wps.ru)

Ряд журналистских ассоциаций Италии подали гражданский иск против Украины из-за гибели фотографа Андреа Роккелли в Донбассе

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Организации итальянских журналистов подали гражданский иск против Украины в связи с гибелью в Донбассе четыре года назад их коллеги Андреа Роккелли. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иск выдвинули на имя посла Украины в Италии Евгения Перелыгина. Его суть пока не известна. 

Адвокаты журналистских ассоциаций представили иск сегодня, 6 июля, в суде присяжных города Павии около Милана в ходе первого судебного заседания против украинского солдата Виталия Маркива.

Следующее заседание будет 14 сентября и до этого времени дипломаты и адвокат Маркива должны согласовать план действий украинской стороны. 

Бойца Нацгвардии Виталия Маркива обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Украинец отвергает все обвинения и свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. А его защитник Раффаэле делла Валле называет обвинения безосновательными, а следствие - предвзятым.

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Теги: италия, журналисты, иск против Украины, убийство Андреа Роккелли
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