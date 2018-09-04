Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова: заявление

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В заявлении журналистов и общественных активистов говорится, что подобного прецедента не было ни во времена Кучмы, ни во времена Януковича

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Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда Киева на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

Подписанты заявления считают, что постановление Печерского райсуда создает опасный прецедент для деятельности СМИ, а также нарушает ряд прав, законов и международных обязательств Украины.

В заявлении подчеркивается, что в Украине не существует механизмов обжалования подобных постановлений суда. Журналисты и общественные деятели призвали Раду внести изменения в законодательство, чтобы исправить эту коллизию.

В заявлении также говорится, что подобного прецедента не было ни во времена президента Леонида Кучмы, ни во времена Виктора Януковича.

Приводим полный текст заявления.

Журналисты возмущены чрезвычайным прецедентом, который посягает на свободу слова

27 августа Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к содержанию SMS-сообщений, данных о входящих и исходящих соединений со всеми абонентами, датах, времени и продолжительности разговоров, местопребывании телефона журналистки и главной редактора программы антикоррупционных расследований "Схемы" Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев. Это решение связано с делом о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником, в котором Седлецкая и ряд других журналистов выступают свидетелями.

Мы возмущены этим решением, поскольку оно не только создает чрезвычайно опасный прецедент в стране для деятельности медиа, но и нарушает ряд прав, законов и международных обязательств Украины. В частности, право на свободу слова и на частную жизнь. Кроме того, это создает условия, при которых журналисту крайне трудно или совсем невозможно выполнять свои профессиональные обязанности и защищать свои источники информации, что гарантировано в Украине законом.

Особенно циничным является то, что в стране не существует механизмов обжалования постановлений суда, подобных ужасному решению Печерского суда. Мы требуем от Верховной Рады немедленно исправить эту законодательную коллизию и создать механизм, чтобы защитить право и обязанность журналистов качественно информировать общество - особенно, когда речь идет об освещении коррупции среди чиновников.

Мы требуем от Генерального прокурора публично дать гарантию, что решение не будет реализовано.

Кроме того, считаем необходимым напомнить, что подобного прецедента с доступом к данным с телефона журналиста за 1,5 года не было создано ни во времена авторитарного режима Президента Леонида Кучмы, ни Виктора Януковича.

Крайне неприятным считаем тот факт, что нынешние руководители страны, которые пришли к власти после Революции достоинства под лозунгами защиты демократии и иногда после тюремных сроков при предыдущих режимах, порочат и не уважают базовые принципы этой же демократии - в частности, институт свободы слова и прессы, который является краеугольным камнем демократии.

Также требуем от силовых структур заняться своими непосредственными обязанностями - вроде расследования убийства нашего коллеги Павла Шеремета, а также случаев коррупции, которые фиксируют журналисты, в том числе и Наталья Седлецкая, вместо того, чтобы притеснять или проводить судебные процессы против журналистов.

ОО Громадське телебачення

Kyiv Post

Центр противодействия коррупции

Ирина Ромалийская, журналистка

Сакен Аймурзаев, журналист

ЗАборона, ОО Кросс Медиа

Кристина Бердинских, журналистка журнала Новое время

Кристофер Миллер, корреспондент

ОО Слідство.Інфо

ОО Институт развития региональной прессы

Александра Ефименко, журналистка

Татьяна Даниленко, телеведущая

Севгиль Мусаева, главный редактор Украинской правды

Михаил Ткач, журналист программы расследований "Схемы"

Виталий Шабунин, председатель ОО Центр противодействия коррупции

Татьяна Безрук, журналист

Иан Бейтсон, корреспондент

Simon Ostrovsky, журналист

Gulliver Cragg, журналист

Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции LIGA.net

Татьяна Козырева, журналист

Юлия МакГаффи, главный редактор сайта NV.ua

ОО Лаборатория цифровой безопасности

Денис Бигус, BIHUS.info

Stephane Siohan, журналист

ОО Детектор медиа

Кира Толстякова, программа расследований "Схемы"

Валерия Егошина, программа расследований "Схемы"

Татьяна Высоцкая, журналистка

Анастасия Магазова, журналистка

Ирина Славинская, журналистка

Татьяна Козак, журналистка