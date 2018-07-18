Стали известны фамилии 27 возможных руководителей ГБР

Роман Труба Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Окончательное решение о назначении отобранных лиц на должности примет директор бюро Роман Труба
Внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Окончательное решение о назначении отобранных лиц на должности примет директор бюро Роман Труба после проведения специальной проверки победителей.
Украинская правда обнародовала фамилии победивших кандидатов на должности.
- Директор теруправления в Киеве - Руслан Марчук. Издание пишет, что он работает в полиции.
- Директор теруправления в Краматорске - Артем Матвеев.
- Директор теруправления во Львове - Николай Друзюк. Сейчас он руководит Радеховской местной прокуратурой Львовской области. По данным УП, его назначение лоббирует народный депутат от партии Свобода Игорь Кривецкий.
- Директор теруправления в Мелитополе - Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
- Директор теруправления в Николаеве - Олег Денега. Он был помощником заместителя генпрокурора Олега Залиско. Издание называет его "креатурой" депутата от фракции БПП Александра Грановского.
- Директор теруправления в Полтаве - Владимир Тимошко.
- Директор теруправления в Хмельницком - Сергей Палатов.
- Руководитель первого управления организации досудебных расследований - Евгений Шевцов.
- Руководитель второго управления организации досудебных расследований - Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
- Руководитель третьего управления организации досудебных расследований - Артем Бугаец.
- Руководитель управления информационно-аналитической разведки - Роман Белоус. Он является служащим Нацполиции.
- Руководитель управления оперативных разработок - Владимир Криволапов.
- Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований - Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.
- Руководитель управления внутреннего контроля - Богдан Чобиток. По данным издания, он прошел по квоте начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павла Демчины и его заместителя Василия Писного. Ранее Чобиток работал в СБУ.
- Руководитель управления обеспечения деятельности - Василий Титарчук. Временно не работает.
- Руководитель управления кадровой работы и государственной службы - Виталий Француз.
- Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Андрей Багров. Работает в Нацполиции.
- Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий - Александр Яковлев.
- Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер - Денис Луцик.
- Руководитель управления правового обеспечения - Оксана Пащенко. Сейчас она является заместителем директора департамента Минюста, сообщили в УП.
- Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации - Алла Костюкова. Сейчас - заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
- Руководитель управления специального назначения - Андрей Калашник.
- Начальник отдела внутреннего аудита - Петр Божевский. Он работает в СБУ.
- Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения - Александр Коваль.
- Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ - Марьяна Гаевская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
- Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля - Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.
Читайте также: Следствие не ведут. Как Рада саботирует запуск ГБР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter
, Facebook
, Инстаграмм
: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.