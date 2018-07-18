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18.07.2018, 17:23

Стали известны фамилии 27 возможных руководителей ГБР

Стали известны фамилии 27 возможных руководителей ГБР - Фото
Роман Труба Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Окончательное решение о назначении отобранных лиц на должности примет директор бюро Роман Труба

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Внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Окончательное решение о назначении отобранных лиц на должности примет директор бюро Роман Труба после проведения специальной проверки победителей.

Украинская правда обнародовала фамилии победивших кандидатов на должности.

  1. Директор теруправления в Киеве - Руслан Марчук. Издание пишет, что он работает в полиции.
  2. Директор теруправления в Краматорске - Артем Матвеев.
  3. Директор теруправления во Львове - Николай Друзюк. Сейчас он руководит Радеховской местной прокуратурой Львовской области. По данным УП, его назначение лоббирует народный депутат от партии Свобода Игорь Кривецкий.
  4. Директор теруправления в Мелитополе - Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
  5. Директор теруправления в Николаеве - Олег Денега. Он был помощником заместителя генпрокурора Олега Залиско. Издание называет его "креатурой" депутата от фракции БПП Александра Грановского.
  6. Директор теруправления в Полтаве - Владимир Тимошко.
  7. Директор теруправления в Хмельницком - Сергей Палатов.
  8. Руководитель первого управления организации досудебных расследований - Евгений Шевцов.
  9. Руководитель второго управления организации досудебных расследований - Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
  10. Руководитель третьего управления организации досудебных расследований - Артем Бугаец.
  11. Руководитель управления информационно-аналитической разведки - Роман Белоус. Он является служащим Нацполиции.
  12. Руководитель управления оперативных разработок - Владимир Криволапов.
  13. Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований - Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.
  14. Руководитель управления внутреннего контроля - Богдан Чобиток. По данным издания, он прошел по квоте начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павла Демчины и его заместителя Василия Писного. Ранее Чобиток работал в СБУ.
  15. Руководитель управления обеспечения деятельности - Василий Титарчук. Временно не работает.
  16. Руководитель управления кадровой работы и государственной службы - Виталий Француз.
  17. Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Андрей Багров. Работает в Нацполиции.
  18. Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий - Александр Яковлев.
  19. Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер - Денис Луцик.
  20. Руководитель управления правового обеспечения - Оксана Пащенко. Сейчас она является заместителем директора департамента Минюста, сообщили в УП.
  21. Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации - Алла Костюкова. Сейчас - заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
  22. Руководитель управления специального назначения - Андрей Калашник.
  23. Начальник отдела внутреннего аудита - Петр Божевский. Он работает в СБУ.
  24. Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения - Александр Коваль.
  25. Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ - Марьяна Гаевская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
  26. Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля - Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

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Теги: Роман Труба, конкурс, гбр, руководители
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