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11.06.2018, 06:43

Жюри российского кинофестиваля потребовало освободить Сенцова

Жюри российского кинофестиваля потребовало освободить Сенцова - Фото
Олег Сенцов

Жюри "Кинотавра" и кинокритики сделали ряд заявлений с требованиями освободить незаконно заключенного украинского кинорежиссера Олега Сенцова

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На российском кинофестивале "Кинотавр" призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в тюрьме в России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Заявления зачитали глава жюри Алексей Попогребский и глава жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов. 

Российский кинокритик Екатерина Барабаш рассказала подробности: "Про Олега - подробно, отдельно упомянув, что зверский приговор ему - часть необъявленной войны, которую ведёт Россия. До этого речь в защиту Кирилла (Серебрянникова - ред.) и Олега сказал Витя Матизен, вручая приз Гильдии критиков".

Кинокритик Виктор Матизен, вручая награду гильдии киноведов, сказал: "Заканчивается 29-й Кинотавр и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом". 

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 

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Теги: голодовка, Олег Сенцов, Кинотавр, требования освободить
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