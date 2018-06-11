Жюри российского кинофестиваля потребовало освободить Сенцова

Олег Сенцов

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Жюри "Кинотавра" и кинокритики сделали ряд заявлений с требованиями освободить незаконно заключенного украинского кинорежиссера Олега Сенцова

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На российском кинофестивале "Кинотавр" призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в тюрьме в России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Заявления зачитали глава жюри Алексей Попогребский и глава жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов.

Российский кинокритик Екатерина Барабаш рассказала подробности: "Про Олега - подробно, отдельно упомянув, что зверский приговор ему - часть необъявленной войны, которую ведёт Россия. До этого речь в защиту Кирилла (Серебрянникова - ред.) и Олега сказал Витя Матизен, вручая приз Гильдии критиков".

Кинокритик Виктор Матизен, вручая награду гильдии киноведов, сказал: "Заканчивается 29-й Кинотавр и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом".

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.