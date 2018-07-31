К Сенцову не пустили священника - Геращенко

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что идет полная изоляция украинского политзаключенного

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Сегодня. 31 июля, к украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не пустили священника. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"К Сенцову не пустили священника .... если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем, пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц - никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", - отметила Геращенко.

По ее словам, происходит полная изоляция Сенцова, в том числе информационная.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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