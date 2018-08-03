К задержанному ФСБ водителю автобуса 3-й месяц не пускают консула

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По словам адвоката, единственным аргументом содержания Олега Чабана в российском СИЗО является то, что он украинец и "может скрыться от следствия"

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К незаконно задержанному ФСБ на территории России еще 19 мая водителю международного рейсового автобуса Винница-Москва Олегу Чабану не пускают представителей власти Украины, хотя ему уже дважды продлевали арест. Об этом на брифинге рассказал адвокат Юрий Билоус.

По словам жены водителя, 18 мая после пересечения в районе Климово (Брянская область) автобус сломался, пассажиров пересадили в другой транспорт, а ее муж на связь после этого не выходил.

"Человек без доказательств в материалах уголовного дела находится под арестом на территории РФ и обвиняется в контрабанде, незаконной перевозке и хранении оружия, которое было найдено в автобусе среди пассажирского багажа, к которому сам водитель не имел никакого отношения", - рассказал Билоус.

По его словам, жену Чабана дважды пытались ввести в процесс в статусе защитника, но суд дважды отказывал.

Украинского консула к задержанному не пускают, а об условиях содержания Чабан супруге не рассказывал.

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Как уточнил представитель МИД Василий Кирилич, Россия уведомила их о задержании только 27 июня - более, чем через месяц хотя обязана по нормам и принципам международного права сделать это в трехдневный срок. Посольство трижды обращалось к МИД РФ за разъяснениями по поводу недопуска к Чабану, в том числе с нотой протеста с требованием пояснить причины отказа.

Дипломат говорит, что на 3 августа у МИД "нет никакого ответа" от Москвы по запросу на посещение консулом задержанного.