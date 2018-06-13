Кабмин одобрил отставку Павла Жебривского

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Правительство согласовало указ президента об увольнении Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации

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Кабинет министров на заседании в среду, 13 июня, одобрил увольнение Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом LIGA.net сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Согласовали указ президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал он.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

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Жебривский был назначен на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015-го, до этого он полгода руководил антикоррупционным управлением Генпрокуратуры.

Некоторые СМИ называют среди вероятных кандидатов на пост губернатора Донецкой области замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.