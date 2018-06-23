Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 15:42

Каждый 13-й сотрудник Минобороны - участник боевых действий

Каждый 13-й сотрудник Минобороны - участник боевых действий - Фото
Степан Полторак (фото - mil.gov.ua)

По данным Степана Полторака, около 500 госслужащих и сотрудников МОУ являются участниками боевых действий, из них 370 - участниками АТО и ООС

Реклама
Реклама

В Минобороны и органах военного управления работают 6500 госслужащих, около 500 из которых являются участниками боевых действий. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на торжественном мероприятии в оборонном ведомстве по случаю Дня государственной службы.

"Около 500 государственных служащих и сотрудников военного ведомства являются участниками боевых действий, в том числе 370 - участниками антитеррористической операции и операции объединенных сил", - уточнил министр.

Он добавил, что 55 государственных служащих отмечены государственными наградами и более 850 - ведомственными наградами.

Читайте также: Новая волна мобилизации сейчас не нужна - Полторак

Ранее Полторак сообщал о том, что в составе Вооруженных Сил Украины остаются пока не разоблаченные агенты государства-агрессора России, но их "уже гораздо меньше", чем несколько лет назад. Также есть в ВСУ и те, кто считает РФ "братьями".

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 23.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: минобороны, степан полторак, МОУ, участники боевых действий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Выпил и выстрелил из РПГ себе под ноги": в Бахмуте взяли боевика
Происшествия "Выпил и выстрелил из РПГ себе под ноги": в Бахмуте взяли боевика
В Лисичанске посадили информатора боевиков
Происшествия В Лисичанске посадили информатора боевиков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 