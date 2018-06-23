Каждый 13-й сотрудник Минобороны - участник боевых действий

Степан Полторак (фото - mil.gov.ua)

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По данным Степана Полторака, около 500 госслужащих и сотрудников МОУ являются участниками боевых действий, из них 370 - участниками АТО и ООС

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В Минобороны и органах военного управления работают 6500 госслужащих, около 500 из которых являются участниками боевых действий. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на торжественном мероприятии в оборонном ведомстве по случаю Дня государственной службы.

"Около 500 государственных служащих и сотрудников военного ведомства являются участниками боевых действий, в том числе 370 - участниками антитеррористической операции и операции объединенных сил", - уточнил министр.

Он добавил, что 55 государственных служащих отмечены государственными наградами и более 850 - ведомственными наградами.

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Ранее Полторак сообщал о том, что в составе Вооруженных Сил Украины остаются пока не разоблаченные агенты государства-агрессора России, но их "уже гораздо меньше", чем несколько лет назад. Также есть в ВСУ и те, кто считает РФ "братьями".