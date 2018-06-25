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25.06.2018, 14:30

Каждый пятый депутат игнорировал голосования в Раде в июне - КИУ

Каждый пятый депутат игнорировал голосования в Раде в июне - КИУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

В июне в парламенте было 531 голосование и каждый пятый депутат проигнорировал 90% из них, а ни разу не голосовали 12 депутатов

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В июне 12 народных депутатов не проголосовали в Верховной Раде ни разу за месяц, а 79 депутатов проигнорировали 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По неуказанным на сайте парламента причинам, не голосовали совсем Евгений Мураев, Денис Омельянович, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Константин Жеваго, Татьяна Донец и Наталья Кацер-Бучковская. Депутат Ярош в этом году не голосовал в Раде еще не разу. 

Также не голосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Надежда Савченко удерживается под стражей, поэтому не голосовала, а Вячеслав Константиновский заявил о сложении полномочий. 

Пропустили 90% голосований 14 депутатов группы "Возрождение" и 18 депутатов "Оппозиционного блока". 

Депутаты Михаил Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по одному разу. Вадим Рабинович за месяц проголосовал два раза, Юлия Левочкина - 12, а Сергей Кивалов и Андрей Билецкий - по 15 раз.

В июне было 12 пленарных заседаний и 531 голосование. Для сравнения, в мае почти не голосовал 71 депутат. 

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Теги: верховная рада, голосование, Комитет избирателей Украины, народные депутаты
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