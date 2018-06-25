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25.06.2018, 15:55

Какие партии проходят в Раду на парламентских выборах - КМИС

Какие партии проходят в Раду на парламентских выборах - КМИС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Опрос Киевского международного института социологии показал лидеров на выборах Рады – это партии Батькивщина и Гражданская позиция

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Среди тех, кто определился с политическими предпочтениями, 21,6% респондентов проголосовали бы за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 15,9% - за партию Гражданская позиция. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

11,4% опрошенных отдадут свои голоса за Оппозиционный блок, 11,1% симпатизируют Радикальной партии Ляшко, 10,5% - партии За жизнь, 7,9% - Блок Петра Порошенко, 4,6% - партии Всеукраинское объединение Свобода. 4,6% - Самопомощь, 1,9% - Аграрной партии,

"Если бы парламентские выборы состоялись при участии политических сил Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского, проценты распределились бы несколько иначе: Батькивщина получила бы 19,5% голосов, Гражданская позиция - 14,4%, Оппозиционный блок - 10,5%, За жизнь - 10,3%, Радикальная партия - 9,7%, БПП - 7,3%, Блок Вакарчука - 6,2%, Слуга народа Зеленского - 5, 2%, Свобода - 3,8%, Самопомощь - 3,5%", - отмечается в сообщении.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине июня и в списках не было Вакарчука и Зеленского, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 11,5% проголосовали бы за Батькивщину, 8,4% - Гражданскую позицию, 6% - Оппозиционный блок, 5,9% - за Радикальную партию Ляшко, 5,6% - за партию За жизнь, 4,2% - за партию Блок Петра Порошенко, 2,5% - Свободу, 2,4% - за Самопомощь, 1% - за Аграрную партию,

5,5% опрошенных готовы голосовать за другие партии.

6,6% респондентов вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,10,6% - решили не участвовать в голосовании, 28,8% - не определились, за кого голосовать, 1,2% - отказались отвечать на вопросы.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью среди 2005 украинцев старше 18 лет в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 3,3%.

Согласно опросу фонда Деминициативы центра им. Разумкова, если бы выборы в Раду состоялись в середине-конце мая 2018 года, то больше всего голосов получили бы в Батькивщине (12,6%) и Гражданской позиции(10,7%).

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Теги: Владимир Зеленский, свобода, Батькивщина, Блок Петра Порошенко, Радикальная партия, гражданская позиция, Святослав Вакарчук
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