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23.07.2018, 10:28

Канада готовится вооружить украинских снайперов

Канада готовится вооружить украинских снайперов - Фото
Джеймс Безан (фото - скриншот с видео)

Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников

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Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

Он сообщил, что между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок.

"Сейчас мы только ожидаем подписанием правительством Канады разрешения на экспорт оружия, это существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - сказал он.

По словам Безана, это коммерческие поставки и проблем с подписанием разрешения на экспорт оружия быть не должно.

Также политик добавил, что есть и другие производители пулеметов, легкого бронированного транспорта и прочего вооружения, которые "изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных".

18 июня представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан предложил передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн, которая предназначалась для иракских курдов.

Речь шла о снайперских винтовках, прицелах, пулеметах С6, которые использует канадская армия, противотанковых гранатометах Карл Густав, минометах, приборах ночного видения и медицинском обеспечении.

8 июня во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что Канада увеличит размер помощи Украине. 

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Теги: Консервативная партия, Джеймс Безан, канада, снайперские винтовки
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