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13.06.2018, 06:31

Канада поддерживает санкции против России - Геращенко

Канада поддерживает санкции против России - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер Верховной Рады подвела итоги официального визита в Канаду

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Канада последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а в вопросе санкций против РФ парламент и правительство, ключевые политические партии имеют общую позицию. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook, комментируя итоги поездки в Канаду.

"Поднимали вопрос продления программы тренингов для украинских военных Unifier. Этот проект является важным и для канадских военных, которые изучают опыт украинцев противодействия российский армии и контролируемых РФ боевикам. Мы нуждаемся в активизации помощи и в проблеме разминирования", - отметила Геращенко.

По ее словам, на всех встречах представители украинской делегации почувствовали большой интерес канадских политиков к ситуации в Украине, в вопросах безопасности, гуманитарной, экологической ситуации в Донбассе и в Крыму, реформам.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко уточнила, что на всех встречах Украина поднимала вопрос ответственности РФ за трагедию МН 17.

Она добавила, что большую часть дискуссий были посвящены гибридным вызовам со стороны РФ.

"Канада осознает опасность информационных и пропагандистских влияний, в том числе во время избирательных кампаний, угроз кибератак. Нет сомнений, что Россия будет пытаться вмешиваться в предстоящие выборы в Украине", - уточнила Геращенко.

31 марта 2018 года правительство Канады заявило о готовности наложить дополнительные санкции против России.

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Теги: Крым, канада, Ирина Геращенко, санции против рф
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