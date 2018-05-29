Канада предлагает передать Украине оружие, предназначенное курдам

Фото: flickr.com/photos/diegocn

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Изначально оружие хотели отослать курдам в Ираке для борьбы с исламистами, но передать его не получилось, и оно пылится на военных складах Монреаля

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Канадские консерваторы предложиди федеральному правительству предоставить Украине военное оборудование на сумму $9,5 млн. Изначально оно предназначалось для курдов в Ираке, сообщает Nsnews.

Правительство Джастина Трюдо больше года назад обещало предоставить курдам винтовки, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты для борьбы против исламистов в Ираке.

Однако в Канаде долго не могли получить одобрение от правительства Ирака. Также в Багдаде медлили с тем, чтобы заверить, что оружие будет соответственно защищено и не окажется в руках незаконных военизированных групп.

Когда состоялась закупка оружия в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние, так как курды пытались сформировать независимое государство на севере Ирака.

До сих пор оружие хранится у Вооруженных сил Канады в Монреале. Консерваторы считают, что это оружие нужно направить Украине. "Вместо того, чтобы это оружие пропадало зря, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", - заявил депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.