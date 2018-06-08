Канада увеличит размер военной помощи Украине

Харджит Сингх Сейджжан и Степан Полторак (фото - mil.gov.ua)

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Министр национальной обороны Канады сказал, что доволен тем, как проходят тренинги военных ВСУ при участии канадских инструкторов

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Канада увеличит размер помощи Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Министр отметил прогресс в реформировании украинского оборонного ведомства и добавил, что доволен тренингами украинских военных, которые проводят канадские инструкторы.

"Канада продолжит поддерживать Украину и увеличит размер помощи. (...) Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Сейджжан на встрече с украинским министром Степаном Полтораком.

В конце мая этого года канадские консерваторы предложили федеральному правительству предоставить Украине военное оборудование на сумму $9,5 млн.