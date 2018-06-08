Канада увеличит размер военной помощи Украине

Канада увеличит размер помощи Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан, передает пресс-служба Минобороны Украины.
Министр отметил прогресс в реформировании украинского оборонного ведомства и добавил, что доволен тренингами украинских военных, которые проводят канадские инструкторы.
"Канада продолжит поддерживать Украину и увеличит размер помощи. (...) Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Сейджжан на встрече с украинским министром Степаном Полтораком.
В конце мая этого года канадские консерваторы предложили федеральному правительству предоставить Украине военное оборудование на сумму $9,5 млн.