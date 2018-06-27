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27.06.2018, 21:18

Катастрофа MH17: за следователями из Нидерландов следили - СМИ

Катастрофа MH17: за следователями из Нидерландов следили - СМИ - Фото
Обломки самолета Boeing 777 рейса MH17

Сообщается, что наблюдение вели спецслужбы РФ и Украины

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Спецслужбы России и Украины следили за нидерландскими специалистами, которые занимались расследованием катастрофы малайзийского Боинга, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщает телеканал RTL News со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, наблюдение велось в гостиницах, где жили следователи. Они находили прослушивающие устройства в номерах. 

Кроме того, за ними следили через мобильные телефоны и компьютеры. Отмечается, что по возвращении специалистов в Нидерланды, эти электронные устройства были перепрошить или уничтожены.

RTL News отмечает, что все конфиденциальные переговоры между участниками следственной группы проходили в особом помещении в посольстве Нидерландов.

Отмечается, что российская сторона шпионила за следователями более широко и системно, чем Украина.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение Боинга на Россию.

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Теги: MH17, нидерланды
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