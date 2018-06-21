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21.06.2018, 17:20

Катера США Island будут в Украине через полтора года - Минобороны

Фото: скриншот видео

Через год украинские экипажи поедут учиться в Балтимор

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Уполномоченные представители Украины и США запланировали, что катера класса Island будут доставлены американской стороной в Одессу в ноябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ управления коммуникаций и печати Минобороны.

Встреча, на которой обсуждалось получение Island, о которых начали говорить с 2014 года, проходила в Киеве с 11 по 15 июня. С украинской стороны были привлечены представители Минобороны, Генштаба, МЭРТ. С американской - делегация Береговой охраны США.

Сообщается, что окончательно проект соглашения стороны подпишут в августе-сентябре 2018 года. Также осенью этого года Украина должна оплатить сопутствующие расходы, связанные с получением катеров. В октябре-ноябре американская сторона подготовит контракты на поставку оборудования и восстановление технической готовности катеров.

С января по июнь 2019 запланированы восстановительные работы и дооборудование катеров. Летом в Балтиморе будут учиться украинские экипажи.

В ноябре-декабре 2019 катера должны транспортировать в порт Одессы и привести в рабочее состояние с помощью экспертов Береговой охраны США, отмечают в Минобороны.

Впервые о возможности передачи Украине американских 30-метровых катеров Island заговорили после аннексии Крыма. Ранее эти катера были на службе Береговой охраны США, сейчас стоят в порту Балтимора.

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Теги: катера island, вмс сша, ВМС Украины
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