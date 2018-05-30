КГБ Беларуси подтвердил приговор Шаройко

Павел Шаройко (фото - Facebook)

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Осужденный гражданин Украины содержится в СИЗО КГБ

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Собкор Украинского радио Павел Шаройко, работавший в Беларуси, приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает российский ТАСС.

Ранее о приговоре украинскому гражданину за шпионаж сообщал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Вакульчик подтвердил и дополнил эту информацию.

"Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства", - отметил глава белорусского КГБ.

Вакульчик проинформировал, что осужденный гражданин Украины содержится в СИЗО КГБ Беларуси.

Он призвал не связывать арест и приговор Шаройко с арестом и судом в Украине по обвинению в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политика. При этом он не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными гражданами.

17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси по обвинению в "шпионаже" задержали собкора Украинского радио Павла Шаройко. В КГБ заявили, что тот является сотрудником ГУР, "создал агентурную сеть" из числа граждан Беларуси, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". ГУР Минобороны опровергло эту информацию.

Также Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова, который якобы "координировал" деятельность Шаройко. В ответ Украина выслала одного из сотрудников белорусского посольства в Киеве.

23 мая пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила, что Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы.