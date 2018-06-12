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12.06.2018, 12:53

Киев передал в Гаагу доказательства поддержки Россией терроризма

Киев передал в Гаагу доказательства поддержки Россией терроризма - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Меморандум в деле Украины против РФ о нарушении международных конвенций насчитывает 17,5 тысяч страниц текста и содержится в 29 томах

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Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум, в котором собрала доказательства поддержки государством-агрессором Россией терроризма и расовой дискриминации. Об этом в своем Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства назвал "очень символичным" то, что меморандум о нарушении Москвой Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации расовой дискриминации подан 12 июня – в День России.

По словам Порошенко, "весь мир убеждает Россию признать неправомерность ее действий и прекратить оккупацию Донбасса и Крыма", однако в Кремле продолжают врать, что РФ не причастна к этому.

Президент подчеркнул, что поданный Киевом меморандум содержит "чрезвычайное количество доказательств", чтобы "ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность".

Глава МИД Павел Климкин так прокомментировал подачу меморандума: "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17,5 тысяч страниц текста и содержится в 29 томах".

18 мая 2018 года Международный суд ООН потребовал у РФ отчет о том, как выполняется приказ Гааги годичной давности о необходимости возобновить деятельность запрещенного оккупантами Меджлиса крымскотатарского народа и об обеспечении в Крыму украиноязычного образования.

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Теги: война в донбассе, Международный суд ООН, российская агрессия, иск украины к россии, суд в гааге
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