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15.06.2018, 21:09

КиевПрайд посетит министр по делам Европы МИД Германии

КиевПрайд посетит министр по делам Европы МИД Германии - Фото
Фото: скриншот с видео

Майкл Рот также обсудит с властями и гражданским обществом соблюдение прав человека в Украине

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16-18 июня Украину собирается посетить государственный министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот. Об этом сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Рот примет участие в Марше равенства в Киеве, встретится с членами правительства, депутатами и представителями неправительственных организаций, гражданского общества.

В центре переговоров - процесс реформ в стране, особенно с точки зрения соблюдения прав человека и положения меньшинств в Украине.

Рот сказал, что Берлин с нетерпением ждет, что Украина продолжит решительно двигаться по пути реформ и демонстрировать всеобъемлющую приверженность политике в области защиты прав человека и меньшинств.

Ранее свое участие в Марше равенства в Киеве анонсировала депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс.

9 июля 35 депутатов Европарламента обратились к украинской власти с призывом обеспечить равный доступ к основным правам для представителей украинского ЛГБТ-сообщества.

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Теги: Германия, лгбт, марш равенства
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