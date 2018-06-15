КиевПрайд: Правоохранителей будет столько же, сколько участников

ЛГБТИ

commenthover

По информации организаторов Марша равенства, в мероприятии примут участие до пяти тысяч человек

Реклама

Реклама

Безопасность и порядок во время Марша равенства в Киеве будут охранять около 5 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации организаторов КиевПрайда, в мероприятии примут участие до пяти тысяч человек. Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что для надлежащего обеспечения правопорядка в этот день будут значительно усилены меры безопасности. Привлекут почти 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейских, в частности, полицию диалога, взрывотехников, кинологов, патрульных и нацгвардейцев.

Он отметил, что правоохранители гарантируют законное право участников массовых мероприятий на высказывание своей позиции.

Марш равенства состоится 17 июня. Его участники планируют собраться возле Национальной оперы Украины в центре Киева.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Национальной полиции Сергея Князева и мэра Киева Виталия Кличко с просьбой гарантировать беспрепятственное и безопасное проведение акции.

КиевПрайд посетит министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот.