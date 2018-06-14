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14.06.2018, 15:09

КИУ: Депутаты Рады 1,5 тыс раз пожаловались на кнопки голосования

КИУ: Депутаты Рады 1,5 тыс раз пожаловались на кнопки голосования - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ни в одном случае специалисты никаких неисправностей не обнаружили

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За четыре неполных года работы Верховной Рады восьмого созыва 303 народных депутата 1471 раз жаловались на работу кнопок голосования и просили изменить результаты их голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на полученный ответ на запрос.

Чаще всех – 69 раз – с такими жалобами обращался член фракции Оппозиционный блок Юрий Солод. 61 раз с этим вопросом обращался Вячеслав Богуслаев (Воля народа), 52 – Наталья Королевская (Оппоблок), 51 – Александр Третьяков (Блок Петра Порошенко), 40 – Андрей Шипко (Відродження), 38 – Оксана Корчинская (Радикальная партия), 30 – Александр Дубинин (внефракционный), 29 – Артем Витко (Радикальная партия).

Последний раз депутаты жаловались на работу кнопки голосования при принятии закона об Антикоррупционном суде 7 июня. А после голосования за закон о реструктуризации валютных кредитов (июль 2015 года) заявления об изменении результатов подали 20 парламентариев.

Как отметили в аппарате ВР, во всех 1471 случае специалисты тщательно проверили пульты системы Рада на рабочих местах нардепов, однако никаких неисправностей не обнаружили.

В КИУ заявляют, что депутаты часто жалуются для отбеливания репутации, пытаясь выдать свое сознательное голосование за сбой системы, однако бывают и случаи банальной невнимательности.

8 июня 2018 года в Раде зарегистрировали проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность для народных депутатов за неперсональное голосование.

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Теги: верховная рада, депутаты, рада восьмого созыва, голосование в Раде, система рада
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