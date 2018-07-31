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31.07.2018, 10:16

Кличко объяснил, что у него было с Манафортом

Кличко объяснил, что у него было с Манафортом - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

По словам мэра Киева, он отказался от сотрудничества с американским политтехнологом, когда ему предложили его услуги

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в интервью российской службе Голоса Америки, что он получал предложения о сотрудничестве от экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, а сейчас подсудимого в США Пола Манафорта

"Так было и в 2014 году, когда Пол Манафорт предложил свои услуги. В его предложениях не было ничего интересного. Могу четко заявить: то сотрудничество закончилось, так и не начавшись", - заявил Кличко.

Сегодня в США начинается судебный процесс над Манафортом. В материалах дела, которые представил спецпрокурор Роберт Мюллер, якобы фигурировал мэр Киева. 

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По информации Мюллера, Манафорт заработал более $60 млн в Украине. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

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Теги: пол манафорт, сотрудничество, виталий кличко, мэр
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