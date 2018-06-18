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18.06.2018, 13:39

Климкин едет в Израиль: встретится с Нетаньяху и патриархом

Климкин едет в Израиль: встретится с Нетаньяху и патриархом - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Основная цель визита главы МИД – заседание украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества в Иерусалиме

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Министр иностранных дел Павел Климкин 18-19 июня будет находиться с рабочим визитом в Израиле. За это время глава МИД планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Основная цель визита Климкина – 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества в Иерусалиме, на котором глава МИД выступит сопредседателем. Израильскую часть комиссии возглавляет министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

В рамках заседания комиссии запланированы переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и т.п. По результатам заседания будет подписан протокол.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили трехлетние переговоры о формировании и подписании соглашения о зоне свободной торговли между странами. В апреле Киев и Иерусалим технически парафировали документ.

1 февраля 2017 года президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Нетаньяху, который символизировал потепление в украино-израильских отношениях после скандального голосования в Совбезе ООН в декабре 2016-го. Тогда Украина и еще 13 стран поддержали резолюцию, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на территории Палестины.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, павел климкин, МИД Украины, украина израиль, патриарх иерусалимский
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