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18.06.2018, 22:11

Климкин: Эрдоган обещал помочь освободить политзаключенных в РФ

Климкин: Эрдоган обещал помочь освободить политзаключенных в РФ - Фото
Павел Климкин

Содействие Турции было неоценимым, когда вызволяли Чийгоза и Умерова

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помогать Украине в освобождении заложников и политических заключенных из российского плена. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 5 канала.

Климкин напомнил, что помощь Турции была очень воажной при освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. 

"Это было очень непросто. Я считаю, что Эрдоган сам когда-то должен об этом рассказать, возможно после выборов. Но лучше работать над новыми освобождениями", - сказал Климкин.

Глава МВД добавил, что в ходе долгого разговора президент Турции согласился помочь в процессе освобождения заложников Кремля. При этом Климкин отказался рассказывать подробности о возможном содействии, поскольку работа над вызволением политзаключенных из России - очень деликатный процесс.

18 июня во время встречи омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили "дорожную карту визитов" к гражданам Украины и РФ, которые находятся в местах несвободы, а также принципы осуществления таких мониторингов. 

США призвали Россию освободить политических и религиозных узников.

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Теги: политзаключенные, павел климкин, реджеп тайип эрдоган
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