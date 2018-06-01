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01.06.2018, 14:23

Климкин и Маас назвали дату новой встречи в нормандском формате

Климкин и Маас назвали дату новой встречи в нормандском формате - Фото
Хайко Маас, Павел Климкин и Павел Жебривский (фото - 0629.com.ua)

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и страны-оккупанта России встретятся в середине июня в немецкой столице

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Новый раунд переговоров нормандской четверки на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня в Берлине. Об этом сегодня сообщили на совместной пресс-конференции главы МИД Украина и Германии - Павел Климкин и Хайко Маас, пишет сайт города Мариуполя.

По словам немецкого дипломата, в течение последних недель он успел пообщаться с коллегами-министрами из Украины, Франции и РФ, после чего заручился их согласием насчет новой встречи. 

Климкин, в свою очередь, добавил, что Россия стремится "легитимизировать свой протекторат на Донбассе". По его словам, миротворческая мисси ООН для востока Украины должна быть "настоящей, а не фейковой, что типично для России".

"Для меня очень важно, чтобы мы посвятили эту встречу проблемам безопасности: у нас была очень "горячая" весна. Если сравнить с прошлым годом, у нас погибло больше гражданских. Сегодня День защиты детей, и я вспоминаю с самого утра девочку, которая погибла несколько дней назад, о чем ранее рассказал на Совбезе ООН", - отметил украинский министр.

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29 мая 2018 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нормандский формат (Украина, ФРГ, Франция и РФ) будет "активирован". Предыдущий раунд переговоров глав МИД этих стран состоялся 18 февраля 2017 года.

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Теги: Хайко Маас, переговоры, павел климкин, нормандский формат
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